محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد .. المحافظ ووزير النقل يبحثان دفع معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية | ورفع حالة الطوارئ بسبب التقلبات الجوية

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها :

وزير النقل ومحافظ الوادي الجديد يبحثان دفع معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد؛ لبحث ومناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من مشروعات الطرق المنفذة بالتعاون مع الوزارة، ودفع معدلات الإنجاز بعدد من المشروعات المتأخرة، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتحديث مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها الطرق والشرايين الحيوية؛ بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

حيثُ وجّه الوزير بتشكيل لجنة هندسية من الوزارة لزيارة المحافظة خلال الأيام المقبلة؛ لمراجعة موقف المشروعات الجارية والمتعثرة ميدانيًا، ودراسة سبل الإسراع بمعدلات التنفيذ. كما ناقشا إعادة إحياء خط السكة الحديد ضمن خطة الدولة لتطوير ميناء سفاجا الكبير، وأحد محاوره اللوجستية الهامة " سفاجا - قنا - أبوطرطور " لتعزيز الاستفادة من المشروعات التنموية في نطاق المحافظة وجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الخدمات اللوجستية  والصناعات التحويلية، تماشياً مع استراتيجية المحافظة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي والتعديني بالتوسع في مشروعات التصنيع التكاملي.

كما شهد اللقاء استعراض موقف الطرق الرئيسية و الإقليمية المدرجة ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري للتطوير ورفع الكفاءة، والتي شملت أعمال إنشاء مسار بديل لمنطقة النقب بطريق الخارجة/ أسيوط، وتقوية وإعادة رصف عدد من الطرق منها  الخارجة/ الداخلة و باريس/ درب الأربعين و بغداد / الأقصر، واستكمال ازدواج المسافة الباقية من طريق الخارجة أسيوط

وفي ختام اللقاء، أكّدت محافظ الوادي الجديد على ما تمثله هذه الطرق من شرايين حيوية داخل المحافظة تستلزم الحفاظ على أمن وسلامة مستخدميها، معربةً عن تقديرها لجهود التعاون البنّاء مع الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية على أرض المحافظة.

الوادي الجديد ترفع حالة الطوارئ بجميع مرافق الخدمات بسبب التقلبات الجوية


رفعت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، درجة الاستعداد في جميع القطاعات والوحدات المحلية ومرافق الخدمات لمواجهة التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الأحوال الجوية، وتزامنًا مع تعرض مناطق متفرقة لرياح قوية .

رفع درجة الاستعداد بكافة مرافق الخدمات

وأكدت المحافظة في بيان لها، أن غرفة العمليات جرى تجهيزها للتعامل الفوري مع أي طارئ، مع متابعة الموقف لحظة بلحظة لضمان سرعة الاستجابة على الأرض.

من جانبها، شددت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد على رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات ووحدات الإسعاف والجهات الخدمية الحيوية، تحسبًا لأي حوادث قد تنجم عن انخفاض مستوى الرؤية بسبب العواصف الترابية أو التقلبات الجوية المفاجئة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة التي تشهد عادة تصاعدًا للأتربة مع اشتداد الرياح.

السيطرة على حريق مصرف زراعي بباريس في الوادي الجديد

تابع رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، حريق مصرف زراعات بئر 26 بقرية القصر القبلي، ووجّه الأجهزة المعنية بالانتقال الفوري إلى موقع البلاغ، حيث جرت السيطرة على الحريق بالدفع بسيارة إطفاء باريس وسيارات مياه الوحدة المحلية، دون وقوع خسائر أو إصابات.
كما جرى التنسيق مع وكيل وزارة الري لتشغيل بئر الزراعات لساعات إضافية، لتوفير الإمداد اللازم من المياه لحين انتهاء أعمال التبريد، مع تجديد التحذير من إشعال المخلفات داخل المزارع.
جرى تحرير محضر بالحريق وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات اندلاع الحريق وتشكيل لجنة الزراعة لحصر التلفيات في الزراعات.

الوادى الجديد اخبار الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد

