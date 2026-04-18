شاليمار شربتلي تخطف الأنظار في أحدث ظهور برفقة خالد يوسف

ظهرت الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلي ، بإطلالة مميزة في أحدث ظهور برفقة زوجها المخرج خالد يوسف، بإحدى الحفلات بمنطقة سقارة .

وظهر المخرج خالد يوسف، برفقة شاليمار شربتلي، وذلك بعد مشاركتها في اللوفر وافورمولا وحصد العديد من الجوائز العالمية.

وحضر الحفل العديد من نجوم الفن والإعلام ، منهم المخرج خالد يوسف، والفنانة شاليمار شربتلي، والشاعر هشام الجخ ومصمم الأزياء هاني البحيري .

واحتفل المخرج والبرلماني السابق خالد يوسف، بعيد ميلاد زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي داخل فيلاتهما بالشيخ زايد.

وشهد حفل عيد الميلاد حضور بعض أصدقائهم المقربين منهم "الشاعر الكبير جمال بخيت والدكتور مظهر شاهين والشيخ محمود التهامي والشاعر عبد الله حسن وزوجته الفنانة غادة رجب، والكاتب الصحفي وائل السمري وغيرهم.

واختار مهرجان بغداد السينمائي الذي تقيمه نقابة الفنانين العراقيين، برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، في دورته الثانية، المخرج خالد يوسف والنجمة داليا البحيري والنجمة بشري والناقد حسن أبو العلا مدير مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، كأبرز المشاركين.