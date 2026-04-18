الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

زوج يصور الاعتداء على زوجته رغم حكم المحكمة لها بالشقة.. وجارتهم تؤكد: "هي الحاضنة"

زوج يصور الاعتداء على زوجته رغم حكم المحكمة لها بالشقة.. وجارتهم تؤكد: "هي الحاضنة"
زوج يصور الاعتداء على زوجته رغم حكم المحكمة لها بالشقة.. وجارتهم تؤكد: "هي الحاضنة"
ياسمين القصاص

في ظل الانتشار السريع لمقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبرز بين الحين والآخر وقائع تثير جدلا واسعا وتطرح تساؤلات حول ما يحدث داخل بعض البيوت. 

وخلال الساعات الماضية، تصدر مقطع مصور يوثق اعتداءا أسريا اهتمام المتابعين، ما استدعى تحرك الجهات المختصة لكشف ملابساته.

وكشفت الجهات المعنية تفاصيل مقطع الفيديو المتداول، والذي أظهر واقعة اعتداء داخل نطاق أسري، في مشهد أثار تفاعلا كبيرا بين المستخدمين، ووفقا للفحص الأولي، تعود الواقعة إلى خلافات عائلية تصاعدت إلى اعتداء داخل أحد المنازل.

وفي هذا الصدد، قالت نور محمد، جارة الأسرة التي قامت بضرب الزوجة: "أنا جارتهم وشاهدت كل اللي بيحصل، والست دي فعلا حاضنة، والمحكمة حكمت لها بالشقة".

وأضافت محمد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لكن رغم كده، كل يوم بيتعدوا عليها بالضرب علشان يضغطوا عليها تسيب الشقة".

وتابعت: "والأسوأ من ده إنها كمان اتعرضت للإهانة والتشهير من الشخص اللي كان بيصورها".

وأظهر الفيديو قيام زوج بتصوير والده أثناء اعتدائه بالضرب والسب على زوجته، دون أي تدخل لوقف ما يحدث، وهو ما ضاعف من حالة الغضب والاستنكار عبر المنصات المختلفة.

وأفادت الجهات المختصة بأنه تم تحديد أطراف الواقعة والوقوف على ملابساتها المبدئية، مع استمرار التحقيقات لاستكمال الصورة الكاملة.

كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لعرض القضية على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.

وأثار الفيديو موجة واسعة من الجدل، حيث انقسمت ردود الفعل بين التنديد بواقعة الاعتداء، والانتقاد الحاد لتوثيق الحادث دون محاولة إيقافه. 

كما طالب عدد من المستخدمين بضرورة التعامل بحزم مع مثل هذه الوقائع، وعدم التهاون في قضايا العنف الأسري.

في المقابل، دعا آخرون إلى أهمية التحقق من صحة المقاطع المتداولة قبل إعادة نشرها، محذرين من خطورة نشر محتوى قد يضلل الرأي العام أو ينتهك خصوصية الأفراد.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع تفاصيل الواقعة، وسط متابعة مكثفة من الرأي العام لما ستؤول إليه الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة.

الأسرة مشاكل الأسرة ضرب الزوج لزوجته مشاكل الزوجين الأطفال ضرب الزوجة ضرب زوجته والد الزوج يضرب الزوجة

