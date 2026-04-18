عماد متعب يخطف الأنظار رفقة زوجته في أحدث ظهور

شارك عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عماد متعب رفقة يارا نعوم زوجته في أجواء رومانسية جمعتهما ولاقت تفاعلا من قبل متابعيه وجمهوره.

ويستعد النادي الأهلي لإجراء تعديلات في إدارة الكرة بعد صدمة الخروج الإفريقي المدوي أمام الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لإضافة عناصر جديدة في كافة المناصب داخل الفريق الأول بشكل خاص بعد عدة أزمات لاحقت الفريق.

ويتردد بقوة اسم عماد متعب للتواجد في منصب مدير الكرة خلفا لـ وليد صلاح الدين في نهاية الموسم الحالي.

وتشمل التغييرات إدارة التعاقدات في الأهلي حيث سيتم الاستغناء عن خدمات اسامة هلال ويتم تعيين عصام سراج الدين لإدارة ملف التعاقدات خلال المرحلة المقبلة.