الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غلق وتشميع 22 منشأة.. تعرف على نتائج التفتيش بحى عابدين بالقاهرة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة ، تقريراً مشتركاً اليوم السبت من لجنة المحال العامة و الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته الفرق المعنية علي المركز التكنولوجي بحي عابدين بمحافظة القاهرة وكذا المرور الميدانى لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التى تهم المواطنين في حي غرب القاهرة.

يأتي ذلك في اطار استمرار الحملات الميدانية على الوحدات المحلية بالمحافظات لفرض الانضباط والرقابة والحوكمة وتطبيق القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين ..

جولة ميدانية موسعة

وأوضح التقرير المشترك الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة و محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة بأن اللجنة المشتركة من الوزارة وبمشاركة هيئة سلامة الغذاء وبحضور رئيس حي عابدين، أنه تم تنفيذ جولة ميدانية موسعة، شملت الجولة متابعة المركز التكنولوجي، حيث تم الاستماع لشكاوى المواطنين والتوجيه بسرعة إنجاز الملفات، خاصة التصالح وتراخيص المحال ، كما تم فحص (22) حالة إعلانية وجارٍ استصدار التراخيص اللازمة.

 غلق وتشميع (22) محلًا بدون ترخيص

وأشار التقرير إلى أنه فيما يخص المحال العامة، أسفر المرور الميدانى عن غلق وتشميع (22) محلًا بدون ترخيص، وتقدم (19) منشأة لتقنين أوضاعها، مع ضبط وإعدام منتجات غذائية غير صالحة بعدد من المحال واتخاذ الإجراءات اللازمة ، كما تم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء بدون ترخيص، والتعامل مع عدد من المتغيرات المكانية التي سبق رصدها ، وفي ملف الإشغالات، تم رفع وإزالة التعديات على حرم الطريق، شملت حواجز ومعدات كافيهات (كراسي، ترابيزات)، وغلق (15) محلًا مخالفًا، بما يحقق الانضباط العام والسيولة المرورية.

غلق (14) محلًا بدون ترخيص

في السياق ذاته، تم تنفيذ جولة ليلية بحي غرب القاهرة بحضور لجنة الوزارة ومسئولى الحي و أسفرت عن غلق (14) محلًا بدون ترخيص، وإعدام كميات من اللحوم غير الصالحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك من خلال متابعة مباشرة وتواصل لحظي مع الوزارة.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة استمرار الحملات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة على الوحدات المحلية بالمحافظات لفرض الانضباط والرقابة والحوكمة وتطبيق القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين والتصدي لأى مخالفات أو إشغالات تعيق حركة سير المواطنين والسيارات بصورة يومية .

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، على أهمية التصدي الفوري من الأجهزة التنفيذية لأي تعديات أو مخالفات للبناء فى جميع المراكز والمدن والأحياء، والإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها بالتعاون مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

