الجيش اللبناني يستعد لإقامة جسر جديد على ضفاف الليطاني

بدأ الجيش اللبناني بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التحضيرات لإقامة جسر بديل على ضفاف النهر في منطقة طيرفلسيه جنوب لبنان، كبديل عن الجسر الذي دمره القصف الإسرائيلي.

يأتي ذلك، في وقت تتواصل فيه أعمال فتح الطرقات لتسهيل عودة الأهالي إلى قراهم.

وتواصل فرق الدفاع المدني اللبناني في مدينة صور، عمليات رفع الأنقاض في الحي السكني الذي استُهدف قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وخصوصاً في مبنى سلامة المؤلف من 12 طبقة ضمن مجمّع يضم أربعة مبانٍ؛ حيث تمكنت فرق الإنقاذ صباح اليوم من انتشال جثة جديدة، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن ثمانية مفقودين تحت الركام.

و استهدفت غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية منزلا في محيط بلدة حداثا جنوب لبنان، في حين أوضحت مصادر لبنانية أن الانفجار الذي وقع بين بلدتي حداثا والطيري لم يكن نتيجة غارة جديدة، بل ناجما عن انفجار جسم من مخلفات القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل شخص من التابعية السورية، ما يسلط الضوء على أخطار الذخائر غير المنفجرة في المنطقة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، يسجل تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء الجنوب، بالتوازي مع قصف مدفعي استهدف بلدات بيت ليف والقنطرة وتولين، في وقت أفادت مصادر لبنانية بتنفيذ القوات الإسرائيلية عمليات نسف وتفجير داخل بلدتي رشاف والخيام، وسط تقارير عن تجريف وهدم منازل بواسطة الجرافات في عدد من قرى وبلدات الجنوب.