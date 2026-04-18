مانشستر يونايتد يواجه تشيلسي في البريمرليج.. التشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلاً على نظيره تشيلسي في التاسعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-2025.

ويحتضن ملعب ستامفورد بريدج اللقاء ضمن منافسات الجولة ال33 من بطولة البريميرليج.

ويأمل مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ليعزز من فرصة في المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم إذ أنه يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعي البلوز لتحقيق الانتصار في معركة اليوم لتعديل موقعه في جدول الترتيب بعدما تذبذب مستواه الفترة الماضية إذ أنه يحتل المركز السادس برصيد 48 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد و تشيلسي

تذاع المبارة على قناة beIN sport 1 الناقل الحصري لبطولة البريمير ليج في الشرق الأوسط.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد ضد تشيلسي

في حراسة المرمى : سيني لامنس.

في خط الدفاع : لوك شاو , دالوت , ليني يورو , مزراي.

في خط الوسط : كاسيميرو , ماينو , برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم : كونيا , بنجامين سيسكو , مبوميو.