محافظ البحيرة تتفقد أعمال توريد القمح بصومعة الغلال بزاوية غزال

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم السبت، أعمال توريد القمح بصومعة تخزين الغلال بزاوية غزال بمركز دمنهور، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والتي تُعد من أبرز مواقع التخزين بالمحافظة.

وخلال الجولة، تابعت محافظ البحيرة مراحل التوريد بداية من استقبال سيارات النقل ومرورها عبر ميزان البسكول، ثم إجراءات الفحص والتفريغ.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن إجراءات التوريد تتم بسهولة ويسر، ولا تستغرق سوى دقائق معدودة، في ظل تقديم كافة التسهيلات للمزارعين، من خلال لجنة مشكلة من الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء، لضمان فحص الأقماح بدقة وفق أعلى معايير الجودة.

كما تابعت المحافظ منظومة العمل المميكن داخل الصومعة، والتي تعتمد على تقنيات التحكم الإلكتروني الحديثة لمراقبة المخزون وإدارة عمليات التداول، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية واستيعابية، وفق أحدث النظم التكنولوجية.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغ نحو 321 ألف فدان، فيما تستهدف المحافظة توريد 400 ألف طن خلال الموسم الحالي، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.

وأكدت المحافظ الجاهزية التامة لكافة صوامع وشون المحافظة، حيث تضم البحيرة 39 موقعًا تخزينيًا بإجمالي سعة تصل إلى 500 ألف طن، موزعة جغرافيًا على مستوى المراكز والمدن لتيسير عمليات التوريد على المزارعين.

كما شددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير الجودة في الاستلام، وتحديد درجة النقاوة بدقة، مع استمرار التنسيق الكامل مع وزارتي الزراعة والتموين لتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين.

وأوضحت أن صرف مستحقات الموردين يتم بشكل فوري وبحد أقصى خلال 48 ساعة، بما يعزز ثقة المزارعين ويشجعهم على التوسع في التوريد، خاصة بعد إعلان السيد وزير التموين لسعر توريد أردب القمح والبالغ 2500 جنيه، والذي يُعد سعرًا تنافسيًا ومحفزًا مقارنة بالأسعار العالمية.

وأكدت محافظ البحيرة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أية محاولات لتهريب الأقماح، مشيرة إلى الثقة الكاملة في وعي أبناء المحافظة وحرصهم على دعم منظومة التوريد، والمبادرة بتسليم المحصول في إطار من الالتزام والانضباط.

كما وجهت بتكثيف المتابعة الميدانية اليومية لكافة مواقع التخزين، والتعامل الفوري مع أية معوقات، مع متابعة حركة التوريد لحظة بلحظة، لضمان انتظام العمل وتحقيق أعلى معايير الجودة في تخزين الأقماح.

وشهدت مواقع التخزين بالمحافظة انتظامًا ملحوظًا خلال الأيام الأولى من موسم التوريد، حيث استقبلت نحو 600 طن من الأقماح، وهو مؤشر إيجابي يعكس بداية قوية للموسم، ويؤكد تزايد إقبال المزارعين وثقتهم في منظومة التوريد، في ظل ما تقدمه الدولة من تيسيرات وسرعة في صرف المستحقات.

يشار إلى أن تبلغ السعة التخزينية للصومعة 60 ألف طن، وتضم 12 خلية تخزين بسعة 5 آلاف طن لكل خلية، وتأتي ضمن منظومة متكاملة تضم 6 صوامع على مستوى المحافظة بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 237 ألف طن.