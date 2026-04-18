الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عادل فتحي يحفز لاعبي المقاولون 2007 قبل نهائي الجمهورية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حرص المهندس محمد عادل فتحي، نائب رئيس نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة، على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبي فريق مواليد 2007، وذلك على هامش المران الختامي الذي أُقيم على الملعب الفرعي للنادي، استعدادًا لخوض المباراة النهائية لبطولة دوري الجمهورية.

وتحدث فتحي مع اللاعبين بحضور الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين والكابتن محمد عبد العزيز زيزو المشرف على فرق الشباب والناشئين والكابتن عبد الفتاح صالح المدير الإداري للقطاع والجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سعيد.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي أن مثل هذه المباريات لا تُنسى، وأن التتويج بالبطولات هو ما يخلد أسماء اللاعبين في تاريخ النادي، مشددًا على ضرورة التحلي بالتركيز والروح القتالية من أجل تحقيق اللقب وتسجيله في تاريخ كل فرد داخل الفريق.

وأشار نائب رئيس النادي إلى ثقته الكبيرة في هذا الجيل، وما قدمه من مستوى مميز طوال مشوار البطولة، مطالبًا اللاعبين باستكمال المسيرة بنفس القوة والإصرار في المباراة الحاسمة.

ويقود الجهاز الفني منظومة متكاملة تحت إشراف الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، وبمشاركة الكابتن محمد عبد العزيز زيزو كمشرف فني لفرق الشباب والناشئين، والدكتور إبراهيم البطل المشرف على مدربي حراس المرمى، والكابتن عبد الفتاح صالح المدير الإداري، إلى جانب باقي عناصر الجهاز التي تبذل جهودًا كبيرة لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة.

واختتم فريق المقاولون العرب مواليد 2007 تدريباته اليوم على الملعب الفرعي، قبل المواجهة المرتقبة.

ويقود الجهاز الفني الفريق بقيادة الكابتن أحمد سعيد مديرًا فنيًا، ويعاونه الكابتن مصطفى مارين مدربًا، والكابتن سيد جاد مدربًا لحراس المرمى، والكابتن محمد صبري مخطط أحمال، والكابتن علاء سعد إداريًا، والكابتن إسلام محمود أخصائي إصابات، ضمن منظومة متكاملة تعمل على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل النهائي المرتقب.

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

