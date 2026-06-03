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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلوفينيا تمنع هبوط طائرة إسرائيلية على أراضيها

طائرة تابعة للاحتلال
طائرة تابعة للاحتلال
محمد على

أُجبرت رحلة تابعة لشركة "إسراير" متجهة إلى ليوبليانا، سلوفينيا، على تغيير مسارها إلى زغرب في كرواتيا، اليوم الأربعاء، بعد أن أفادت التقارير بأن السلطات السلوفينية رفضت منح الطائرة الإسرائيلية الإذن بالهبوط.


وصرّح الرئيس التنفيذي أوري سيركيس قائلاً: “اضطرت رحلة إسراير المتجهة إلى ليوبليانا للهبوط في زغرب لأن سلطات ليوبليانا ترفض هبوط شركات الطيران الإسرائيلية، وذلك بسبب معارضتها السياسية الشديدة للخط الذي تُشغّله الحكومة الإسرائيلية”، مشيرا إلى رفض سلوفينيا ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية.
 


وجد ركاب الرحلة أنفسهم يهبطون بشكل غير متوقع في كرواتيا، ويواجهون تأخيرات ومشاكل لوجستية، بينما تواصل شركة إسراير التفاوض مع السلطات السلوفينية والهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
 

سلوفينيا الاحتلال طائرة إسرائيلية

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