بحوزتهما الشابو.. ضبط عنصرين إجراميين باحدى قرى الدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية، من ضبط عنصرين إجراميين بتهمة حيازة كميات كبيرة من مخدر الشابو بغرض الإتجار، وسلاح ناري وأبيض، وذلك بقرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة منية النصر أكدتها التحريات السرية، بإتجار عنصرين إجراميين في المواد المخدرة، متخذين من إحدى البؤر الإجرامية بقرية كفر علام مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث منية النصر من ضبط المتهمين، وهما أحمد م.ح.م ، وشهرته "السيكا"، 30 عاما ، مقيم بقرية كفر علام، مسجل معلومات جنائية، وعلاء الدين . ا.ع.، 29, عاما ، مقيم بقرية الرياض.

وبتفتيشهما عثر بحوزة الأول على 110 أكياس شابو ومبلغ مالي وهاتف محمول وفرد خرطوش وسيارة، بينما عثر مع الثاني على 54 كيس شابو وهاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض

وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.