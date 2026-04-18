محافظ الدقهلية يتابع أعمال اللجنة المفاجئة للتحليل عن تعاطي المخدرات للعاملين باستاد المنصورة

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،، سير عمل اللجنة المفاجئة التي استهدفت العاملين باستاد المنصورة الرياضي.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملة تأتي انطلاقًا من الحرص على صحة وسلامة العاملين، والحفاظ على قدسية الوظيفة العامة، وضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين،.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود اللجنة، مشيدًا بالشفافية والدقة في تنفيذ الإجراءات.

وضمت اللجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الأستاذ محمد أبو شعيشع رئيس لجنة تحليل المخدرات، وممثلي وزارة الصحة (المعمل المشترك بالدقهلية)، وممثلي وزارة العدل (مصلحة الطب الشرعي)، حيث قامت بسحب عينات للتحليل بشكل عشوائي، تحت إشراف طبي وقانوني كامل، لتحليلها معمليا للكشف عن أي مواد مخدرة.