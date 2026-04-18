محافظ الدقهلية: خطة شاملة لإخلاء جميع تجمعات القمامة من قطع الأراضي الفضاء

شدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على ضرورة العمل وفق خطة شاملة لإخلاء جميع تجمعات القمامة ومخلفات الهدم والبناء، من قطع الأراضي الفضاء بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري، وحماية البيئة، وضمان صحة وسلامة المواطنين.

كما كلف محافظ الدقهلية بإخطار وإنذار أصحاب قطع الأراضي الفضاء بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء على أراضيهم الواقعة داخل الكتل السكنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال عدم الالتزام.

جاء ذلك خلال جولة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت، حيث تلاحظ له أثناء جولته وجود بؤر لتجمعات القمامة ومخلفات الهدم والبناء في قطع أراضي فضاء داخل الكتل السكنية بالمدينة، وعلى الفور أصدر القرارات سالفة الذكر.

وقام محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع المهندس خالد جلال، مدير إدارة المركبات والصيانة، اليوم، بالإشراف على حملة لرفع تجمعات المخلفات ومخلفات الهدم والبناء، وذلك يومياً داخل مدينة المنصورة، شملت شارع سكنة سندوب، وسوق كفر البدماص، وحرم ترعة المنصورية، وقد أسفرت الحملة عن رفع 430 طناً من مخلفات الهدم والبناء.

كما تم توجيه إنذار لجميع المواطنين من أصحاب قطع الأراضي الفضاء داخل المدينة بسرعة نقل مخلفات الهدم والبناء الموجودة على أراضيهم داخل الكتلة السكنية إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة انتشار المخلفات داخل الكتل السكنية، ومنع تحولها إلى بؤر لتجمع القمامة، في إطار الحرص على النظافة العامة وحماية البيئة.