الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إضافة بذور الكتان لطبقك اليومي يمنحك فوائد خارقة

الكتان
الكتان
اسماء محمد

تعد بذور الكتان من أكثر المواد الطبيعية التى تساعد في تحسين الصحة العامة وعلاج عدد كبير من المشكلات الصحية عند تناولها بانتظام وبكميات معتدلة.

ووفقا لموقع Tua Saúde نكشف لكم أهم فوائد بذور الكتان الصحية.

مكافحة الإمساك

بذور الكتان غنية بالألياف غير القابلة للذوبان، وهي نوع من الألياف يزيد من حجم البراز ويحفز حركة الأمعاء الطبيعية. لذا، تُساعد بذور الكتان على تسهيل عملية الإخراج ومكافحة الإمساك.

الحفاظ على صحة العين

تحتوي بذور الكتان على اللوتين والزياكسانثين، وهما من الكاروتينات ذات الخصائص المضادة للأكسدة و تساعد هذه المواد على حماية شبكية العين من الأشعة فوق البنفسجية والضوء الأزرق المنبعث من الشاشات، مثل شاشات أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة لذا، يمكن لبذور الكتان أن تساهم في الحفاظ على صحة العين والوقاية من أمراض مثل إعتام عدسة العين واعتلال الشبكية السكري. 

 ضبط مستوى السكر في الدم 

نظراً لغناها بالألياف، يمكن لبذور الكتان أن تقلل من سرعة امتصاص السكر من الطعام، مما يساعد على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم ومنع مقاومة الأنسولين ومرض السكري. 

تحتوي بذور الكتان على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، وهي دهون صحية ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. تساعد هذه الأحماض على تحسين فعالية الأنسولين، مما يُسهم في تحسين إدارة مرض السكري. 

 خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية

بذور الكتان غنية بالألياف التي تقلل من امتصاص الدهون في الأمعاء. كما أنها تقلل من إنتاج الكوليسترول في الكبد وتخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. 

 فقدان الوزن 

بفضل احتوائها على كميات كبيرة من الألياف، تُساعد بذور الكتان على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يُقلل من الإفراط في تناول الطعام خلال اليوم، وبالتالي يُساهم في إنقاص الوزن.

 الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية 

تحتوي بذور الكتان على أحماض أو ميجا 3 ، والسيلينيوم، وأوميجا-6، وفيتامين هـ، وهي عناصر غذائية ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. 

تُساهم هذه العناصر في تحسين صحة الشرايين وتقليل الالتهابات، مما قد يقي من أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، والنوبات القلبية، وتصلب الشرايين.

الوقاية من السرطان 

تُغذي الألياف الموجودة في بذور الكتان البكتيريا النافعة في الأمعاء، والتي تُعدّ مهمةً للحدّ من الالتهابات ومكافحة البكتيريا الضارة. ويُساعد تناول بذور الكتان بانتظام على الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء والوقاية من سرطان الأمعاء. 

تحتوي بذور الكتان أيضًا على كميات كبيرة من اوميجا 3 وأوميجا 6 والزياكسانثين واللوتين، وهي مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة تساعد على مكافحة الجذور الحرة الزائدة وتثبيط تكاثر الخلايا السرطانية.

الوقاية من هشاشة العظام 

بذور الكتان مصدر غني بالفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم، وهي معادن مهمة لتكوين خلايا العظام والحفاظ عليها، كما أنها ضرورية للوقاية من هشاشة العظام. 

يساعد البوتاسيوم أيضاً على معادلة الحموضة الزائدة، ولذلك يمكن لبذور الكتان أن تساهم في رفع مستوى الرقم الهيدروجيني في الجسم، وتقليل إفراز الكالسيوم في البول ويلعب هذان العاملان دوراً في الوقاية من هشاشة العظام. 

 الحفاظ على صحة الدماغ 

تحتوي بذور الكتان على كميات كبيرة من أوميغا 3، وهو نوع من الدهون الصحية التي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يُحسّن وظائف الخلايا العصبية. وهذا بدوره يُساهم في الحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من فقدان الذاكرة ومرض الزهايمر. 

 مكافحة القلق والاكتئاب

نظراً لاحتوائها على التربتوفان، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج السيروتونين ، يمكن أن تساعد بذور الكتان في تحسين المزاج ومكافحة الاكتئاب والقلق. 

