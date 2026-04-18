طريقة عمل دبابيس الدجاج بالكريمة والكوسة.. شهية وصحية

تعد دبابيس الدجاج من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص فكيف يمكن تقديمها في صورة طبق عصري يشبه الفنادق بإضافات صحية كالكوسة.

نعرض لكم طريقة عمل دبابيس الدجاج بالكريمة والكوسة والمشروم من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

دبابيس دجاج

بصل

ثوم

بهارات

كرات

كرفس

زعتر

مشروم

كوسة

ملح

فلفل اسود

جنزبيل

كريمة

زيت

طريقة عمل دبابيس الدجاج بالمشروم والكوسة

في الطاسة يوضع الزيت ثم تضاف رشة ملح.

تضاف الدبابيس وتحمر في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي ثم اخرجيها في طبق.

في نفس الطاسة شوحى كل الخضار مكان الدبابيس وتبليه بالملح والبهارات.

اضيفي عليهم الكريمة ثم ضعي الدبابيس ثم تترك حتى تمتزج المكونات وقدميها ساخنة.