تعليم البحر الأحمر تعتمد نتائج تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر اعتماد نتائج تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة لكل طالب لمراجعة درجاته.

وأوضحت المديرية أنه تم إرسال الكشوف المعتمدة بكافة النتائج إلى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث يجري حاليًا توزيعها على المدارس التابعة، تمهيدًا لإعلانها للطلاب.

وأكدت أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة التظلم من خلال قسم شؤون الطلاب بالمدرسة المقيد بها الطالب، لضمان سهولة الوصول إلى النتائج.

وشددت المديرية على التزامها الكامل بحقوق الطلاب في مراجعة نتائجهم، متمنية لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح خلال الفصل الدراسي الثاني.