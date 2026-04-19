عماد الدين حسين: الحرس الثوري القوة الأكثر تأثيرًا داخل النظام الإيراني

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن النفوذ الحقيقي داخل إيران يتركز بشكل كبير في يد الحرس الثوري الإيراني، باعتباره الكتلة الصلبة داخل النظام السياسي.

الحرس الثوري مركز النفوذ الحقيقي

وأوضح حسين، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي همام مجاهد، أن العديد من مراكز صنع القرار الحساسة في إيران يشغلها أشخاص سبق لهم الخدمة في الحرس الثوري، وهو ما يمنحه نفوذًا واسعًا يتجاوز باقي مؤسسات الدولة.

محدودية استقلال المؤسسات الرسمية

وأشار إلى أن مؤسسات مثل الرئاسة والبرلمان لا تتحرك بشكل مستقل في القرارات الكبرى، بل تعتمد في كثير من الأحيان على توافق أو موافقة من الحرس الثوري، ما يجعله اللاعب الأكثر تأثيرًا في السياسات الداخلية والخارجية لإيران.

تحولات داخلية في طبيعة النظام

وأضاف أن بعض المنتقدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرون أن التغيرات التي شهدها النظام الإيراني لم تؤدِ إلى إصلاح سياسي، بل إلى تعزيز الطابع العسكري للدولة، عبر انتقال مراكز القوة إلى مؤسسة الحرس الثوري بشكل أكبر.