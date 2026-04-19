نتنياهو يستقبل الرئيس الأرجنتيني ميلي في القدس ويصفه بـ"الصديق العظيم لإسرائيل"

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، في زيارة رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.



ورحب نتنياهو بالرئيس الأرجنتيني في منشور عبر منصة "إكس" نشره باللغتين العبرية والإسبانية، قائلاً: "أهلاً بك في إسرائيل، أهلاً بك في القدس، يا صديقاً عظيماً لدولة إسرائيل".



وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العلاقات بين إسرائيل والأرجنتين تشهد تقاربًا متزايدًا، مشيرًا إلى أن البلدين "يقفان معًا أقوى من أي وقت مضى"، في إشارة إلى تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين الجانبين.