يراعي الهوية.. محافظ البحر الأحمر يوجه بمخطط تنموي متكامل لمدينة الشلاتين

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لاستعراض بدائل المخطط التفصيلي لمدينة الشلاتين، بمشاركة عدد من الخبراء والاستشاريين، في إطار جهود الدولة لوضع المدينة على مسار تنموي متكامل يتناسب مع موقعها الاستراتيجي في أقصى جنوب المحافظة.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن الجهات الاستشارية والتخطيطية، من بينهم خبراء من كلية التخطيط الإقليمي بجامعة القاهرة، إلى جانب مسؤولي التخطيط العمراني بالمحافظة، حيث تم استعراض المقترحات المختلفة للمخطط بما يتماشى مع احتياجات المدينة ورؤية التنمية المستقبلية.

وأكد المحافظ أهمية مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية لأبناء الشلاتين، الذين ينتمون إلى قبائل البشارية والعبابدة، مشددًا على ضرورة أن يعكس المخطط هوية المجتمع المحلي، وأن يكون نابعًا من احتياجاته الفعلية.

وأوضح الدكتور وليد البرقي أن المخطط التفصيلي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل البعد العمراني والسكاني، ومراحل التنمية المستقبلية، إلى جانب كفاءة البنية التحتية وقدرتها على استيعاب التوسع المتوقع، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة بعيدًا عن العشوائية.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من إعداد المخرجات النهائية للمخطط، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مسيرة التنمية بمدينة الشلاتين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة حضارية متكاملة لأبنائها.