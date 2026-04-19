خالص الدعاء بالشفاء.. إسلام صادق يدعم المستكاوي بكلمات مؤثرة

وجه الناقد الرياضي إسلام صادق رسالة دعم للناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي بعد تعرضه لجراحه حرجة خلال الساعات الماضية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب إسلام صادق: “خالص الدعاء بالشفاء للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حسن المستكاوي”.

وتعرض حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.