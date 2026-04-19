البحر الأحمر تكرم 18 أما مثالية.. ومحافظ البحر الأحمر: كل قصة كفاح تستحق الإجلال

كرّم الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، 18 أماً مثالية من مختلف مدن المحافظة، خلال احتفالية أقيمت بمدينة الغردقة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، وذلك تقديرًا لدور الأمهات في بناء الأسرة والمجتمع.

وأكد المحافظ خلال كلمته أن قصة كل أم مكرَّمة تمثل نموذجًا ملهمًا للكفاح والعطاء، مشيدًا بما تتحلى به الأمهات من صبر وإرادة، قائلاً إن كل أم في بيتها مثالية بما تقدمه من حب وتضحية، وما تمتلكه من قوة وعزيمة في مواجهة التحديات.

وجاء اختيار الأمهات المكرَّمات من خلال لجنة متخصصة قامت بفحص طلبات 24 متقدمة، حيث انطبقت الشروط على 18 منهن، وفق معايير شملت نجاح الأم في تعليم أبنائها أو تحقيقهم تميزًا مهنيًا، إلى جانب قدرتها على إدارة شؤون أسرتها.

وحصلت السيدة أمل عبدالعاطي عبدالله حسن من مدينة القصير على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، فيما جاءت السيدة هالة محمد عبدالله محمد من رأس غارب في المركز الثاني، إلى جانب تكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوى مدن المحافظة المختلفة.

كما شمل التكريم فئات خاصة، حيث فازت السيدة عواطف قديس جابر بلقب الأم البديلة المثالية، بينما تم تكريم السيدة رجاء شاذلي أحمد كأم مثالية لابن من ذوي الإعاقة، تقديرًا لصبرها ودورها في رعاية ابنها.

وشهدت الاحتفالية حضور نائب المحافظ، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات، وسط أجواء احتفالية عبّرت عن التقدير المجتمعي لدور الأم ومكانتها.