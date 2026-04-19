برلمان

نائب: توجيهات الرئيس السيسي تعزز طفرة غير مسبوقة في مشروعات الإسكان

فريدة محمد

أكد النائب محمود مرجان عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان تمثل دفعة قوية نحو تحقيق نقلة نوعية في ملف السكن، وتؤكد حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة وآمنة لكل المواطنين.

وأوضح مرجان، في تصريح صحفي له اليوم، أن الاجتماع الأخير للرئيس مع الحكومة يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الإسكان، من خلال التوسع في مختلف البرامج السكنية التي تلبي احتياجات جميع الفئات، بدءاً من محدودي الدخل وصولاً إلى الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، بما يحقق التوازن في السوق العقاري ويعزز الاستقرار المجتمعي.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ. إلى أن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها سكن كل المصريين، تمثل نموذجاً ناجحاً لتوفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مدعومة، لافتاً إلى أن التوسع في مشاركة القطاع الخاص خطوة مهمة لتسريع معدلات التنفيذ وزيادة المعروض من الوحدات.

وأضاف «مرجان» أن متابعة الرئيس لمشروعات حياة كريمة تعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة في الريف المصري، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية ومرافق الصرف الصحي، وهو ما يسهم في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.

وشدد نائب الجيزة. على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ، بما يضمن خروج المشروعات بأعلى جودة ممكنة، ويعزز ثقة المواطنين في جهود الدولة.

واختتم النائب محمود مرجان حديثه، بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من طفرة عمرانية غير مسبوقة، خاصة في المدن الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة، يعكس نجاح الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.

