برلمانية: التأمينات تبحث عن حلول مؤقتة بعد تعطل السيستم من بداية العام

أكدت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، أن هناك تحركات برلمانية بخصوص تعطل سيستم التأمينات، لأنه يؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أنه في محافظة بورسعيد، على سبيل المثال، يوجد ارتباط بين الخدمات الصحية والتأمينات الاجتماعية، ما يجعل تعطل السيستم يؤدي إلى تعطيل تقديم هذه الخدمات.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن التأمينات الاجتماعية تمثل عنصرًا أساسيًا في حياة كل مواطن، إذ لا يمكنه استخراج أو تجديد رخصة، أو الحصول على معاشه، دونها.

الحل سيكون خلال الفترة القريبة المقبلة

ولفتت إلى أن المواطنين الذين خرجوا على المعاش في نهاية عام 2025 واجهوا بعض المشكلات، وذلك بسبب السيستم الجديد، مشيرةً إلى أنه بعد التواصل مع المختصين، تم التأكيد على أن الحل سيكون خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشارت إلى أنه لا أحد يعارض التطوير، لكن يجب أن تكون هناك أنظمة بديلة أثناء تنفيذ عمليات التحديث، حتى لا يتعرض المواطنون لمثل هذه الأزمات، مرة آخرى،وأن السيستم به مشكلات منذ بداية العام.

وأضافت أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تبحث حاليًا عن حلول مؤقتة لحين الانتهاء من مشكلات السيستم الحالية.

وأوضحت أن السيستم الجديد لا يمكن تطبيقه في محافظة دون أخرى، بل سيتم تشغيله بشكل كامل في جميع المحافظات بعد الانتهاء من تطويره.