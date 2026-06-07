بطول 3 كيلو مترات.. رصف طريق عربان - فوة بكفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أعمال الرصف بطريق عربان بمركز فوة، بطول 3 كم وعرض 5 متر، تحت إشراف محمد ضبعون، رئيس مركز ومدينة فوه، والمهندس عبدالوهاب الفقي، مدير مديرية الطرق، والمهندس حسن عرجاوي، مدير مشروع الرصف الإنتاجي، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 - 2026.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية بقطاع الطرق، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع جهود التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف محافظ كفرالشيخ أن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع تخضع للمتابعة الدورية والمستمرة من خلال إعداد تقارير فنية أسبوعية وتنفيذ جولات ميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، مشددًا على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية وفق الجداول الزمنية المحددة.

كلف محافظ كفرالشيخ بالالتزام بالمواعيد المقررة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، واستخدام مواد عالية الجودة طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة شاملة لتطوير شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لأهالينا.