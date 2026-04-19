ذكاء عاطفي| مواصفات فتى أحلام يارا السكري

كشفت الفنانة يارا السكري، مواصفات فتى احلامها، مشيرة إلى أنها تريد فص فتى أحلامها مواصفات معينة بسيطة وعادية.

وأضافت يارا السكري ، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن :"بشوف نفسي يميت راجل.. واحب الراجل اللي عنده زكاء عاطفي.. واحب الراجل اللي مهونش عليه ومهونش عليه زعلي ويراضيني اول باول".

وتابعت يارا السكري ، أن :"بحب اكون طفلة مع الرجل ومش اكون ام له علشان الدلع.. وبغير على الحاجات اللي تستحق واتكسف أبين الغيرة.. واتمنى يكون طويل وممكن يكون سبق له الزواج وابن بلد وشيك ومصري مش من ايجيبت".