علاج الإدمان: المخدرات التخليقية أخطر.. والتعافي ممكن بخطة نفسية ومتابعة أسرية

أكدت الدكتورة راغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن المخدرات التخليقية تُعد من أخطر أنواع المواد المخدرة لما تسببه من أضرار جسيمة على الصحة النفسية والعقلية، محذّرة من تأثيراتها السريعة والعنيفة على المخ.

وأوضحت راغدة الجميل، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن جميع أنواع المخدرات يمكن العلاج منها، مشددة على أن مرحلة العلاج النفسي هي الأهم في رحلة التعافي، ويجب أن تتم وفق خطة علاجية دقيقة يضعها مختصون، لضمان التعامل الصحيح مع التغيرات السلوكية والنفسية الناتجة عن التعاطي، خاصة أن الاستمرار في تعاطي المخدرات يؤدي إلى تغييرات كيميائية ووظيفية في المخ تُغيّر طريقة التفكير والاستجابة.

وأضافت راغدة الجميل أن المتابعة الأسرية تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح العلاج، لافتة إلى أن التعامل الخاطئ داخل الأسرة، ولا سيما التفرقة بين الذكور والإناث، قد يسهم في تفاقم أزمة الإدمان لدى الجنسين، وأكدت أن هذه التغيرات قد لا يلاحظها الأهل إلا في مراحل متأخرة، ما يستدعي وعيًا مبكرًا ودعمًا مستمرًا لحماية الأبناء ومساندتهم في التعافي.