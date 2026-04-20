بالأبيض.. نسرين أمين تستعرض اناقتها

حرصت الفنانة نسرين أمين على مشاركة متابعيها بصور جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والڤيديوهات إنستجرام.

وتألقت نسرين أمين بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستان قصير باللون الأبيض ، لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين أمين على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

أخر أعمال نسرين أمين

ويُعد «فخر الدلتا» مسلسلًا اجتماعيًا كوميديًا، يسلّط الضوء على رحلة شاب من الدلتا إلى العاصمة، وما يواجهه من مواقف إنسانية وصراعات حياتية بطابع خفيف.

و شارك في بطولته إلى جانب أحمد رمزي كل من تارا عبود، حنان سليمان، كمال أبو ريّة، علي السبع، وأحمد عصام السيد.