قلق في مانشستر سيتي.. إصابة رودري تثير الغموض قبل كأس العالم ومرحلة الحسم بالدوري

تلقى مانشستر سيتي ضربة مقلقة خلال مواجهته أمام أرسنال، بعد تعرض لاعب الوسط رودري لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب في الدقائق الأخيرة، رغم ظهوره بمستوى مميز طوال اللقاء.

وجاء خروج اللاعب كإجراء احترازي من الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا، بعدما اشتكى من آلام بدنية، في وقت لم تتضح فيه طبيعة الإصابة بشكل نهائي.

وعقب المباراة، أكد جوارديولا أن موقف اللاعب لا يزال غير محسوم، مشيرًا إلى انتظار نتائج الفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب، وسط تقارير ترجح معاناته من إصابة عضلية في الفخذ.

وتأتي هذه التطورات في ظل الاعتماد الكبير على رودري خلال الفترة الماضية، حيث شارك بشكل شبه متواصل منذ عودته من الإصابة، دون الحصول على فترات راحة كافية، ما قد يكون سببًا رئيسيًا في تعرضه لهذه المشكلة البدنية.

وتثير إصابة اللاعب القلق داخل أروقة النادي، خاصة مع دخول الموسم مراحله الحاسمة، إلى جانب اقتراب كأس العالم 2026، حيث يُعد رودري عنصرًا أساسيًا في صفوف منتخب إسبانيا.

وتبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد مدى خطورة الإصابة، وتأثيرها المحتمل على مسيرة اللاعب مع ناديه ومنتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.