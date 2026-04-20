محافظ الإسكندرية يبحث مع نقيب المحامين تعزيز أوجه التعاون المشترك

بحث المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مع الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تعزيز أوجه التعاون المشترك.

وأكد المهندس أيمن عطية، بحسب بيان المحافظة اليوم الاثنين، تقديره للدور الوطني الذي تقوم به نقابة المحامين في دعم منظومة العدالة وخدمة المجتمع، ومشيدًا بالتعاون المثمر مع النقابات المهنية.

من جانبه، قدم نقيب المحامين التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في خدمة أبناء الإسكندرية، كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لجهود المحافظة في دعم العمل النقابي.

وشهد اللقاء تبادلًا للنقاش حول سبل تعزيز التعاون بين نقابة المحامين ومحافظة الإسكندرية، بما يسهم في تحقيق الصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.