الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جنايات البحر الأحمر تقرر إعدام قاتل صديقه بالشلاتين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

حكمت محكمة جنايات البحر الأحمر الدائرة الثانية بسفاجا، بمعاقبة  المتهم "طه محمد نور"  بالاعدام شنقاً وذلك بعد ورود رأي  فضيلة مفتي الجمهورية.

الحكم صدر برئاسة المستشار أحمد ذكي إبراهيم المنوفي، وعضوية المستشارين محمد حازم الشريف، ومصطفى حسين غيطاس، وبحضور المستشار أشرف ضياء الدين وكيل النائب العام وأمانة سر أشرف جعفر محمد  حضوريا وبالاجماع 

كانت استطلعت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات سفاجا رأي فضيلة المفتي في إعدام " طه محمد نور" المتهم بقتل صديقه "أحمد محمد طاهر" عمداً مع سبق الإصرار بمدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر اثر خلافات نشبت بينهما وذلك في القضية رقم 1760 لسنة 2025 جنايات البحر الأحمر .

تعود تفاصيل الواقعة بمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر عندما عقد قرر المتهم إزهاق روح المجني عليه "أحمد محمد طاهر " بسلاح أبيض  لوجود خلافات سابقة بينهم ثم توجه إليه وتشاجر معه مشدداً إليه طعنة بالسلاح الذي يحمله ليسقط المجني عليه أرضا غارقا في دمائه.

وتمكنت قوة من ضباط مباحث الشلاتين من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف في التحقيقات  بارتكابه الواقعة المذكورة مرشدا عن السلاح المستخدم في الجريمة.

 وتم عرضه على النيابة العامة والتي قررت إحالة المتهم إلي محكمة جنايات البحر الأحمر والتي قضت بالإجماع بالحكم بالاعدام شنقا.

سيارات كروس أوفر
لكزس سوبر كار
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ضياء العوضي
