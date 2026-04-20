ألفاظ خادشة.. القبض على صانعى محتوى بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط صانعي محتوى لقيامهما ببث فيديوهات خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعى محتوى بالإسكندرية بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن التلفظ بألفاظ خادشة للحياء بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتهما

(3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.