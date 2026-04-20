القبض على سائق استعرض بسيارته في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "ملاكى" بآداء حركات إستعراضية وتعطيل الحركة المرورية بأحد الطرق بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أبريل الجاري تبلغ لقسم شرطة أول الرمل من (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) بتضرره من قائد سيارة ملاكى لقيامه بآداء حركات استعراضية وتعطيل الحركة المرورية بأحد الطرق بالإسكندرية.

وتم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق– مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد اللهو .

وتم التحفظ على السيارة .. واتخاذ الإجراءات القانونية .

