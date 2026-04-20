خلال جولتها المفاجئة .. محافظ الوادي الجديد تتفقد الوحدة الصحية بحي 25 يناير

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بجولةٍ تفقّدية مفاجئة، صباح اليوم، بحي ٢٥ يناير بالخارجة؛ للاطمئنان ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حرصت على تفقّد العيادة الطبية بالحي للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة، مُوجهة بسرعة توفير طبيب للعيادة، وتشكيل لجنة من إدارة الحوكمة بالمحافظة؛ لمتابعة الانضباط الإداري ومدى الالتزام بتقديم الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين.

كما رصدت خلال الجولة وجود بعض المشكلات بالصرف الصحي بمحيط إحدى العمارات السكنية، ووجهت على الفور بتشكيل فريق عمل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الوحدة المحلية، لبحث المشكلة وحلها بشكل عاجل ورفع المعاناة عن المواطنين.