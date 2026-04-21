النواب يناقش الأزمة المادية للعاملين بالإسعاف وتأخر إصدار الأحوزة العمرانية.. اليوم

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب حسام خليل، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن أزمة العاملين بهيئة الإسعاف المصرية وتأثيرها على استقرار العمل وتسرب الكفاءات، وكذلك ملف تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والمتخللات بالقرى والعزب والنجوع بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

ويأتي طلب الإحاطة الأول في ضوء ما أشار إليه النائب من معاناة العاملين بهيئة الإسعاف المصرية من أزمة مادية، نتيجة غياب الحوافز والبدلات الملائمة لطبيعة عملهم، رغم ما يتعرضون له من مخاطر يومية وساعات عمل طويلة ونوبتجيات شاقة، مطالبًا بإعادة النظر في منظومة الحوافز لضمان استقرار الكوادر ومنع تسربها.

وأوضح خليل أن العاملين بالهيئة لا يتمتعون بمزايا تتناسب مع طبيعة عملهم الحيوية، كما أنهم لا يحصلون على العدالة في البدلات مقارنة بنظرائهم في القطاع الصحي، رغم وحدة طبيعة العمل وتعرضهم المستمر لمخاطر العدوى والضغط المهني.

كما تناقش الجلسة طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب بشأن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والمتخللات بمركز إطسا، وهو ما ينعكس سلبًا على المواطنين ويعطل مصالحهم، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تراخيص البناء وتقنين أوضاع المنازل القائمة داخل الكتل السكنية.

وأشار النائب إلى أن استمرار هذا التأخير أدى إلى تفاقم مشكلات البناء المخالف في بعض المناطق، نتيجة غياب الظهير العمراني المعتمد، ما ضاعف الأعباء على المواطنين وأدى إلى تعطيل التنمية المحلية.

وكان النائب حسام خليل قد أشاد بسرعة استجابة المجلس لإدراج طلبي الإحاطة للمناقشة العامة، مؤكدًا أن ذلك يعكس الاهتمام بالملفات الخدمية المرتبطة مباشرة بالمواطنين.