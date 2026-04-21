سعر خيالي .. آمال ماهر تخطف الأنظار بفستان فخم في حفل الإسكندرية

أحيت النجمة آمال ماهر حفلًا غنائيًا مميزًا في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية مؤخرًا، وسط حضور جماهيري كبير من محبيها، الذين تفاعلوا مع باقة من أشهر أغانيها التي قدمتها خلال الحفل.

وخطفت آمال ماهر الأنظار بإطلالة أنيقة وراقية، حيث ظهرت مرتدية فستانًا مميزًا من تصميم المصمم أحمد عيسى، ضمن مجموعته للأزياء الراقية لعام 2026. وجاء الفستان بتصميم كورسيه مكشوف الكتفين بياقة على شكل قلب، مع تنورة من الشيفون الانسيابي، فيما تميز الجزء العلوي منه بتطريز يدوي دقيق أضفى عليه لمسة فنية راقية تجمع بين البساطة والفخامة في آن واحد.

وأضفت الإطلالة طابعًا كلاسيكيًا أنيقًا على ظهور آمال ماهر، حيث نالت إعجاب الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا صورها بكثافة، مشيدين بذوقها الرفيع واختيارها المتقن لإطلالاتها في الحفلات.

وبحسب ما تم تداوله، بلغ سعر الفستان نحو 1650 دولارًا، أي ما يعادل حوالي 85 ألف جنيه مصري، وهو ما يعكس الفخامة التي ظهرت بها النجمة خلال الحفل، ويؤكد حرصها على الظهور بإطلالات متجددة ومميزة في كل مناسبة فنية تشارك بها.

وقدمت آمال ماهر خلال الأمسية مجموعة متنوعة من أعمالها الغنائية التي لاقت نجاحًا واسعًا على مدار مشوارها الفني، حيث أشعلت الأجواء بتفاعلها مع الجمهور وأدائها الحي الذي اتسم بالقوة والإحساس، ما جعل الحفل يحظى بإشادات واسعة من الحضور.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الحفلات التي تعود بها آمال ماهر للتواصل مع جمهورها في مختلف المحافظات، حيث تواصل تقديم أعمالها الفنية وسط حالة من التفاعل والإشادة المستمرة من جمهورها في مصر والعالم العربي.