سيف زاهر: العلاقة بين ممدوح عباس وياسين منصور نموذج لإنهاء التعصب

أشاد الإعلامي سيف زاهر بجماهير نادي الزمالك، مؤكدًا أنها تمثل العامل الأهم في دعم الفريق خلال الفترة الحالية، رغم التحديات التي يمر بها النادي.

وقال زاهر، عبر قناة «أون سبورت»، إن العلاقة بين ممدوح عباس وياسين منصور قوية منذ سنوات، مشيرًا إلى وجود تواصل بين الطرفين بشأن حضور نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، في خطوة تعكس عودة الروح الطيبة بين قطبي الكرة المصرية.

وأضاف أن هناك توجهًا للتعاون بين الناديين خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات، بما يحد من المبالغة في الأسعار ويحقق مصلحة الأندية واللاعبين.

كما لفت إلى موقف طريف بين مشجعين للزمالك خلال إحدى المباريات، يعكس وعي الجماهير ودعمها المستمر للفريق، مؤكدًا أن الجمهور يظل “الجندي المجهول” وصاحب الدور الأكبر في مساندة اللاعبين.

واختتم زاهر تصريحاته بالإشادة بالأداء الفني للفريق والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، مؤكدًا أن الزمالك يقترب من تحقيق لقب كبير، وسط منافسة قوية في الدوري مع الأهلي وبيراميدز، مشددًا على أن جماهير القلعة البيضاء تستحق كل التحية على دعمها غير المشروط.