مصادرة 4150 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف مجهولة المصدر بمصنع بالغربية

تحفظت لجنة تفتيشية من مديرية الطب البيطرى بالغربية على 4150 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف مجهولة المصدر، داخل مصنع غير مرخص لتصنيع الأدوية البيطرية بمركز كفر الزيات، وأوصت اللجنة بإعدامها بالكامل حفاظا على صحة الحيوان والثروة الحيوانية.

كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، شكلت لجنة تفتيشية بمركز كفر الزيات، قادها هيثم شربان، مدير الإدارة البيطرية بكفر الزيات، بالتنسيق مع مباحث التموين بكفر الزيات، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية.

وتم خلالها ضبط 4150 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف مجهولة المصدر، بجانب أدوات تعبئة وتغليف واستيكرات خاصة بمنتجات متعددة، داخل مصنع لتصنيع الأدوية البيطرية غير مرخص بمركز كفر الزيات.

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.