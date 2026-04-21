غسلوا 100 مليون جنيه.. سقوط مافيا العلامات التجارية المقلدة

قامت الأجهزة الأمنية ، بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه ، متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية.

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية ، ومحاولتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء المركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية).

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (100) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.