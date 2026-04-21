برامج سياحية وهمية.. ضبط القائمين على 15 شركة سياحة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم الرحلات المختلفة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام مسئولى (15 شركة سياحية "بدون ترخيص") كائنة بنطاق عدد من المحافظات بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لأنشتطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

