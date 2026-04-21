قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب للإيرانيين: أطلقوا سراح النساء.. والأمر سينتهي بصفقة رائعة
3 سفن فقط تعبر هرمز خلال 24 ساعة.. وخطة لإجلاء مئات السفن العالقة بالخليج العربي
بين مهلة وضغوط.. سباق اللحظة الأخيرة بين صفقة قسرية وانفجار إقليمي
أبرز تصريحات مدبولي خلال كلمته بمجلس النواب اليوم
الزمالك يواصل تدريباته لمواجهة بيراميدز بعد غدٍ في الدوري المصري
"حي يُرزق".. أول رد قانوني حاسم على شائعات وفاة هاني شاكر
بعد مد المهلة 6 أشهر.. رسوم التصالح في مخالفات البناء
براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسل الأموال
قبول الاستئناف..إلغاء حبس أم مكة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
ضربة بلعمري تربك الحسابات.. كيف يعيد ييس توروب توازن الأهلي في صراع الدوري؟
رئيس هيئة الدواء يحسم الجدل حول زيادة أسعار الأدوية .. ماذا قال؟
تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري ينظم جلسة حوارية لبحث قانون الأحوال الشخصية وطرح رؤى متوازنة لدعم استقرار الأسرة

نظم حزب الشعب الجمهوري جلسة حوارية موسعة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، استضاف خلالها الدكتور أشرف فاروق تمام، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأسبق، والنائب الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي، وذلك بحضور النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، وأحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي للحزب، والشيخ صبري ياسين رئيس اللجنة الدينية المركزية بالحزب، فضلًا عن أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب أمناء الحزب بالمحافظات، وأمناء أمانات الشباب والمرأة بالمحافظات.

جاءت هذه الجلسة في إطار حرص الحزب على فتح حوار مجتمعي جاد حول مشروع القانون، والاستماع إلى مختلف الرؤى للوصول إلى صياغة متوازنة تحقق مصلحة الأسرة المصرية.

واستُهلّت الجلسة بكلمة ترحيبية للنائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، أكد خلالها أن إعداد قانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحّة لضمان استقرار الأسرة المصرية، مشددًا على أهمية تناول هذا الملف بقدر عالٍ من الموضوعية والتجرد، بعيدًا عن أي انحيازات، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف.

على الجانب الآخر، ركزت الجلسة، التي أدارها النائب زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، على تفكيك الإشكاليات الرئيسية المرتبطة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، من خلال طرحها في إطار تحليلي يجمع بين الأبعاد الاجتماعية والنفسية والقانونية والدينية.

ودارت المناقشات حول عدد من القضايا المحورية المرتبطة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، في مقدمتها ترتيب الحضانة، ونظامي الرؤية والاستضافة، وسن الحضانة، إلى جانب مسألة تخيير الطفل، وإعادة النظر في الشق الإجرائي بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز من كفاءة تطبيق القانون.

وتناولت الجلسة أيضًا عرضًا متكاملًا لوجهات النظر المختلفة من الجوانب النفسية والاجتماعية والشرعية، في محاولة للوصول إلى مقاربات متوازنة تراعي مصلحة الطفل في المقام الأول، وتحافظ على استقرار الأسرة، وتحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف.

واختُتمت الجلسة بفتح باب النقاش أمام الحضور من المتخصصين والمشاركين، ومن ثم التأكيد على أهمية استمرار عقد جلسات النقاشية، بهدف الوصول إلى رؤية تشريعية متكاملة تتسم بالتجرد والموضوعية، وتراعي الواقع العملي، فضلًا عن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة، بما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويعزز تماسكها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 بكام؟

هل السحر يؤخر الزواج

هل السحر يؤخر الزواج؟ .. 17 حقيقة لا يعرفها كثيرون فتؤجل أفراحهم

ترشيحاتنا

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

اليونيسف

ممثل يونيسف مصر: تحقيق إنفاق أفضل لكل طفل استثمار في مستقبل مصر

رئيس الوزراء يتابع أداء الهيئة القومية لسلامة الغذاء

خلال اجتماعه بالعاصمة الجديدة.. رئيس الوزراء يتابع أداء الهيئة القومية لسلامة الغذاء

بالصور

سر لـ مرضى ADHD.. ماذا يفعل التوت الأسود في المخ؟

سر لـ مرضى ADHD.. ماذا يفعل التوت الأسود في المخ؟
سر لـ مرضى ADHD.. ماذا يفعل التوت الاسود فى المخ؟
سر لـ مرضى ADHD.. ماذا يفعل التوت الاسود فى المخ؟

ليلى علوي تتألق بفستان فرعوني في مهرجان أسوان الدولي

ليلى علوى تتألق بفستان فرعونى فى مهرجان أسوان الدولى
ليلى علوى تتألق بفستان فرعونى فى مهرجان أسوان الدولى
ليلى علوى تتألق بفستان فرعونى فى مهرجان أسوان الدولى

أهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

اهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟
اهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟
اهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

الحليب و حرقة المعدة.. علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟

الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟
الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟
الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟

فيديو

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد