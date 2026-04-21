مدبولي: الحكومة عملت على تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز الاستثمار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه خلال العامين الماضيين عملت الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز الاستثمار.

وأوضح أن مصر تعد مدخلًا استراتيجيًا للشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لامتلاكها بنية تحتية قوية قادرة على جذب الكثير من المشروعات والاستثمارات.

وأضاف أن الحكومة قامت بعمل إصلاحات هيكلية لتكون صديقة للمستثمرين، وأن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية، ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أشار إلى أن الدولة تضع التحول الأخضر في عين الاعتبار، وأننا اليوم نستكشف العديد من المجالات لزيادة الاستثمار، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بأن تكون شريكًا لفنلندا.

وشارك الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في منتدى رجال الأعمال المصري الفنلندي.

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الجلسة التحضيرية لمنتدى رجال الأعمال المصري الفنلندي، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين وفقاً لما نقلته القناة الأولي المصرية.

تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال



يهدف المنتدى إلى خلق قنوات اتصال مباشرة بين مجتمع الأعمال في مصر ونظيره في فنلندا، بما يسهم في تبادل الخبرات واستكشاف فرص استثمارية واعدة.

لقاءات ثنائية مع وفد فنلندي رفيع



ويشهد الحدث تنظيم سلسلة من اللقاءات الثنائية (B2B) مع وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال الفنلنديين، الذين يمثلون شركات كبرى تعمل في قطاعات استراتيجية حيوية.

فرص واعدة في قطاعات متنوعة

ومن المتوقع أن تسهم هذه اللقاءات في فتح مجالات تعاون جديدة في عدد من القطاعات المهمة، بما يعزز الشراكات الاقتصادية ويدعم جهود التنمية والاستثمار بين الجانبين.