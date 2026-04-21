ردًا على شكوى متعلقة بتجمعات مياه الصرف بمنطقة كوم أبو راضي..طرح أعمال إعادة تأهيل محطة الرفع

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تم طرح أعمال إعادة تأهيل محطة الرفع بكوم أبو راضي، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 85%، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأيام القادمة.

وذلك استجابة للشكوى التي تم رصدها والمتعلقة بتجمع مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي وما تمثله من مخاطر بيئية وصحية.

وأشارت الشركة إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المعنية، لتنفيذ توصيات الاجتماع التنسيقي الذي عُقد بوزارة الإسكان.

والتي تضمنت قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتحديث مقايسات استكمال أعمال الترفيق (مياه شرب وصرف صحي) وتعزيز كفاءة المرافق، على أن يتم التمويل بالتعاون بين جمعية المستثمرين والهيئة والمحافظة.