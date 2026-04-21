الصناعة: مستعدون لتوفير فرص تدريب للمهندسين لتوطين التقنيات الفنلندية في مصر

انطلقت فعاليات الجلسة الخامسة من منتدى الأعمال المصري الفنلندي، بعنوان "فرص التعاون ونقل التكنولوجيا في قطاع الصناعات الهندسية"، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومتين وقيادات مجتمع الأعمال من الجانبين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ألكسندر ستوب، رئيس فنلندا.

وفي كلمته خلال الجلسة، أكد الوزير المفوض تجارى الدكتور أحمد مغاورى، نائب وزير الصناعة، وجود فرص ضخمة لنقل التقنية الفنلندية إلى الصناعة المصرية، خاصةً قطاعات التعدين والصناعات الهندسية والطاقة المتجددة، حيث تعتبر النُظم الصناعية الفنلندية رائدة في مجال رفع كفاءة الإنتاج وترشيد استهلاك الموارد من مياه وطاقة ومواد خام، مشيراً إلى أن المزج بين الخبرات المصرية والفنلندية في القطاع الصناعي سيخلق قصص نجاح اقتصادية مُلهمة.

تدريب المهندسين والعمال المصريين

وأعلن الوزير المفوض تجارى الدكتور أحمد مغاورى عن جاهزية وزارة الصناعة لتنسيق الجهود بين الجانبين وتوفير فرص التدريب للمهندسين والعمال المصريين، لتحسين استغلال الكفاءات البشرية وتمكينها من تصميم حلول متكاملة تلائم احتياجات الصناعة المصرية بدعم تقني من الخبرات الفنلندية.

وأضاف نائب وزير الصناعة أن مصر تمتلك كافة المقومات لإقامة شراكة ناجحة مع مجتمع الأعمال الفنلندي، من سوق استهلاكي كبير، وقاعدة صناعية ضخمة، وموقع مميز يجعلها ممر لوجستي عالمي رئيسي، واتفاقيات تجارية تربط السوق المصري بأكثر من 70 دولة حول العالم.

وقال ياسر شوقى، المستشار التجارى لسفارة فنلندا بالقاهرة، إن الصفة الجامعة للشركات الفنلندية المشاركة في منتدى الأعمال هي التركيز على استدامة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بالإضافة إلى الاستدامة البيئية، مشيراً إلى اهتمام الحكومة ومجتمع الأعمال بفنلندا بضخ استثمارات في مصر تستهدف التصدير إلى فنلندا، مشيراً إلى أن تحقيق التناغم بين التكنولوجيا الفنلندية والصناعة المصرية سيمنحنا مُنتج ملائم للاحتياجات الفنلندية، وهذا ما ركزت عليه السفارة الفنلندية في تعاونها مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ).

وقال المهندس شادي المنزلاوي، الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين، إن الجمع بين التكنولوجيا الفنلندية الرائدة في صناعة التكييف، والريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع سيفتح آفاق هائلة للشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين للتصدير لأفريقيا والشرق الأوسط، ففي مصر ودول الإقليم يصل استهلاك التكييفات من 40% إلى 50% من كامل استهلاك المنازل مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يُعظم من أهمية التعاون مع الجانب الفنلندي في تقنيات خفض استهلاك الكهرباء وأجهزة التحكم الذكية، على أن يهتم الجانب المصري بالتدريب وتسريع التحول الرقمي.

وأعلن كمال باهوجا، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والهند بشركة ميتسو، رغبة الشركة في نقل التكنولوحيا الخاصة بها إلى السوق المصري، والتي تركز على استخراج المعادن ومعالجتها بمياه وطاقة وانبعاثات كربونية أقل، ما يضمن نجاح اقتصادي أكبر لقطاع التعدين المصري.

وأكد أحمد بهاء شلبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إم بي الهندسية للمنتجات الكهربائية، أن مصر تمتلك الأسس التنظيمية الملائمة لتحسين التعاون الاستثماري بين البلدين، خاصةً منظومة المناطق الحرة التي تستهدف التصنيع من أجل التصدير، مشيراً لأهمية تعميق التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين، والذي يحتاج إلى مزيد من الدعم من حكومتي البلدين، وإتاحة فرص أفضل للتمويل.

وأكد كاري تومالا، الرئيس التنفيذي لشركة ميروس الفنلندية للطاقة المتجددة، على وجود فرص ضخمة غير مُستغلة للتعاون بين البلدين في مجال بطاريات تخزين الطاقة الشمسية، خاصةً مع التحول المصري المتسارع نحو التصنيع، وهذا ينعكس على مبيعات الشركة في مصر والتي ارتفعت بنسبة 15% في العام الأخير، ما يعني فرص أكبر لنقل العمليات التصنيعية للبطاريات إلى مصر.