خبير لوائح يكشف سبب عدم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2029
شبانة: مواجهة بيراميدز مفتاح تتويج الزمالك بالدوري
لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف
«دينية النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن زيادة إيجارات أراضي الأوقاف .. اليوم
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية .. «حزب الله» يعلن تنفيذ عملية صاروخية
خبير لوائح: الإسماعيلي مُهدّد بالهبوط لدوري القسم الثاني بسبب النجوم
انتشار شديد للذباب.. ماذا يحدث في شوارع ومنازل المصريين؟ | خبير زراعي يكشف الأسباب
دعاء الصباح مكتوب كامل.. أفضل أذكار الصباح لجلب الرزق وبدء يومك ببركة وطمأنينة
اتفاق سريع .. «فوكس نيوز» تكشف مفاجأة مدوية بشأن بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران
أمام برج إيفل .. محمد رمضان يتألق في أحدث ظهور له من باريس | صور
أسباب إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
أمل عمار : كتاب امرأة من صعيد مصر لمبرفت التلاوى كشف عن مسيرتها الثرية

أمل مجدى

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، صباح اليوم، في منتدى نوت لقضايا المرأة لاطلاق كتاب امراة من صعيد مصر للسفيرة ميرفت التلاوى ، بحضور السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة هيئة أمناء المهرجان، والدكتورة مرفت ابو عوف والدكتورة رشا مهدى عضوتا المجلس ، محمد عبدالخالق رئيس مهرجان أسوان لسينما المرأة، والدكتورة عزة كامل نائب رئيس المهرجان.


في مستهل كلمتها اعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها لتواجدها في فعاليات منتدى نوت لقضايا المرأة، وضمن الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وقالت:"من قلب أسوان النابض بالتاريخ، نلتقي اليوم في المحطة العاشرة لـ منتدى نوت.. هذا المحفل الهام الذي تجاوز كونه فعالية ثقافية ليصبح منارةً للفكر الحر وحواراً جاداً يربط قضايا المرأة بمسارات التنمية الشاملة.. ويؤصل لدور الفن والثقافة كقوة دافعة للارتقاء بوعي الإنسان وصياغة مستقبل أكثر إنصافاً."


وأشادت بالدكتورة عزة كامل، لما تبذله من جهد فكري وتنظيمي متميز لترسيخ هذا المنتدى كمساحة حقيقية للنقاش المسؤول، ومنبر يعكس إيمانًا عميقًا بدور الثقافة في إحداث التغيير، وتعزيز حضور المرأة في المشهدين الثقافي والتنموي.


وأكدت المستشارة أمل عمار أن منتدى اليوم يحتفى بنموذج وطني ملهم، وقامة مصرية رفيعة، كان لها إسهام بارز وممتد في العمل العام والدبلوماسى.. ونحتت مسيرتها بإخلاص واقتدار لتصبح إحدى العلامات المضيئة في تاريخ المرأة المصرية، وتابعت قائلة:" اليوم لا نحتفي بشخصها الكريم فقط، بل نشهد أيضًا إطلاق كتابها القيّم "امرأة من صعيد مصر"، ذلك العمل الذي يتجاوز حدود السيرة الذاتية ليغدو وثيقة إنسانية ووطنية ثرية، تعكس مسيرة حافلة بالعطاء والخبرة، وتُجسّد تجربة متفردة في خدمة الوطن."
وأشارت رئيسة المجلس الى انها استوقفها بعمق الكلمات التي صدّرت بها السفيرة الدكتورة مرفت تلاوي مقدمة كتابها، حين قالت:"جزءًا كبيرًا من بواعث إيماني بالوطن أن يضع كلٌّ منا ما اكتسبه من خبرات وتجارب أمام الأجيال التي تليه من بني وطنه، ربما تكون مفيدة لهم في أثناء بناء مستقبلهم."، مؤكدة على أنهاا كلمات تعكس رؤية واعية ومسؤولة، تؤكد أن نقل الخبرات ليس مجرد استدعاء للماضي، بل هو التزام وطني وأخلاقي، وجسر ممتد بين الأجيال، يُسهم في بناء الوعي وصياغة المستقبل.


وأضافت المستشارة أمل عمار أن هذا العمل كشف عن مسيرة ثرية امتدت لأكثر من نصف قرن، عاصرت خلالها السفيرة ميرفت التلاوى تحولات مفصلية في تاريخ الدولة المصرية، وخاضت تجارب دبلوماسية وإنسانية رفيعة، تقلدت خلالها العديد من المناصب الدولية والمحلية العامة وصولًا إلى تولّيها رئاسة المجلس القومي للمرأة، حيث قدّمت إسهامات نوعية في دعم قضايا المرأة وتعزيز مكانتها.


وأكدت المستشارة أمل عمار أن المجلس القومي للمرأة يؤمن بأن توثيق النماذج النسائية الرائدة يمثل أحد أهم أدوات بناء الوعي المجتمعي، وإلهام الأجيال الجديدة، وترسيخ الثقة في قدرة المرأة المصرية على القيادة وصناعة التغيير، ولا شك أن تجربة السفيرة مرفت تلاوي، بصفتها رئيسة سابقة للمجلس القومي للمرأة، تُعد نموذجًا وطنيًا رفيعًا لم تقتصر إسهاماته على مجال تمكين المرأة، بل امتدت لتشمل ميادين العمل الدبلوماسي وخدمة القضايا الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب دورها في ترسيخ دعائم العمل المؤسسي ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، بما يجسد شخصية قيادية ذات رؤية متكاملة وخبرة راسخة والتزام وطني أصيل.


واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها  بتقديم خالص الشكر والتقدير للسفيرة مرفت تلاوي على هذا العمل القيّم، ولمنتدى نوت بقيادة الدكتورة عزة كامل على هذا الجهد الثقافي الراقي والتنظيم المتميز، مع خالص تمنياتي بدوام النجاح والتوفيق في دعم قضايا المرأة المصرية وتعزيز حضورها المستحق في مختلف المجالات. 
 

كما تضمن اللقاء عرض فيلم وثائقي عن السفيرة ميرفت التلاوي، استعرض مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجاز، من خلال شهادات حية لكل من السيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والسفيرة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والأستاذة أمينة شفيق، الكاتبة الصحفية البارزة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعه المنيا ، والسفير حسين درار ، والتي عكست جميعها جوانب متعددة من إسهاماتها البارزة في مجالات العمل الدبلوماسي والعام والتنموي.

صاروخ قدر في شوارع طهران

بعد قرار ترامب .. الصواريخ الإيرانية تجوب شوارع طهران | شاهد

هاني شاكر

رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا

شهادات ادخار البنك الأهلي

بعد زيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي .. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

وزير التربية والتعليم

التعليم: إجازة "تحرير سيناء" تشمل طلاب ومعلمي مدارس المحافظات التي تعمل السبت

هاني شاكر

انتكاسة صحية لأمير الغناء العربي بمدينة الضباب .. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني شاكر و رد قانوني حاسم من محاميه

جمال شعبان

حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر

محافظ بورسعيد يتفقد مخبز مدينة سلام مصر ومنفذ بيع السلع الغذائية الأساسية و التموينية

محافظ بورسعيد يُوجّه بسرعة إعادة طرح مخبز مدينة سلام مصر وبدء تشغيله | شاهد

سكرتير عام مساعد بورسعيد يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق حي المناخ والعرب

بورسعيد تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق حي المناخ والعرب | صور

لمرورها بازمه نفسية.. فتاة تحاول انهاء حياتها بالدقهلية

طريقة عمل المارشميلو في المنزل بخطوات سهلة .. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

دراسة: تناول فيتامين «د» يوميًا يُساهم في تخفيف أمراض القولون

احترس .. الأطعمة الجاهزة ترفع خطر أمراض البروستاتا لدى الرجال

لقاح هذا الفيروس يحمي الرجال من السرطان.. دراسة تكشف انخفاض المخاطر بنسبة 46%

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

عصابة نابولي

على طريقة La Casa de Papel .. عصابة تهرب عبر الصرف الصحي في نابولي | فيديوجراف

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

