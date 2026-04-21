أمل عمار : كتاب امرأة من صعيد مصر لمبرفت التلاوى كشف عن مسيرتها الثرية

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، صباح اليوم، في منتدى نوت لقضايا المرأة لاطلاق كتاب امراة من صعيد مصر للسفيرة ميرفت التلاوى ، بحضور السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة هيئة أمناء المهرجان، والدكتورة مرفت ابو عوف والدكتورة رشا مهدى عضوتا المجلس ، محمد عبدالخالق رئيس مهرجان أسوان لسينما المرأة، والدكتورة عزة كامل نائب رئيس المهرجان.



في مستهل كلمتها اعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها لتواجدها في فعاليات منتدى نوت لقضايا المرأة، وضمن الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وقالت:"من قلب أسوان النابض بالتاريخ، نلتقي اليوم في المحطة العاشرة لـ منتدى نوت.. هذا المحفل الهام الذي تجاوز كونه فعالية ثقافية ليصبح منارةً للفكر الحر وحواراً جاداً يربط قضايا المرأة بمسارات التنمية الشاملة.. ويؤصل لدور الفن والثقافة كقوة دافعة للارتقاء بوعي الإنسان وصياغة مستقبل أكثر إنصافاً."



وأشادت بالدكتورة عزة كامل، لما تبذله من جهد فكري وتنظيمي متميز لترسيخ هذا المنتدى كمساحة حقيقية للنقاش المسؤول، ومنبر يعكس إيمانًا عميقًا بدور الثقافة في إحداث التغيير، وتعزيز حضور المرأة في المشهدين الثقافي والتنموي.



وأكدت المستشارة أمل عمار أن منتدى اليوم يحتفى بنموذج وطني ملهم، وقامة مصرية رفيعة، كان لها إسهام بارز وممتد في العمل العام والدبلوماسى.. ونحتت مسيرتها بإخلاص واقتدار لتصبح إحدى العلامات المضيئة في تاريخ المرأة المصرية، وتابعت قائلة:" اليوم لا نحتفي بشخصها الكريم فقط، بل نشهد أيضًا إطلاق كتابها القيّم "امرأة من صعيد مصر"، ذلك العمل الذي يتجاوز حدود السيرة الذاتية ليغدو وثيقة إنسانية ووطنية ثرية، تعكس مسيرة حافلة بالعطاء والخبرة، وتُجسّد تجربة متفردة في خدمة الوطن."

وأشارت رئيسة المجلس الى انها استوقفها بعمق الكلمات التي صدّرت بها السفيرة الدكتورة مرفت تلاوي مقدمة كتابها، حين قالت:"جزءًا كبيرًا من بواعث إيماني بالوطن أن يضع كلٌّ منا ما اكتسبه من خبرات وتجارب أمام الأجيال التي تليه من بني وطنه، ربما تكون مفيدة لهم في أثناء بناء مستقبلهم."، مؤكدة على أنهاا كلمات تعكس رؤية واعية ومسؤولة، تؤكد أن نقل الخبرات ليس مجرد استدعاء للماضي، بل هو التزام وطني وأخلاقي، وجسر ممتد بين الأجيال، يُسهم في بناء الوعي وصياغة المستقبل.



وأضافت المستشارة أمل عمار أن هذا العمل كشف عن مسيرة ثرية امتدت لأكثر من نصف قرن، عاصرت خلالها السفيرة ميرفت التلاوى تحولات مفصلية في تاريخ الدولة المصرية، وخاضت تجارب دبلوماسية وإنسانية رفيعة، تقلدت خلالها العديد من المناصب الدولية والمحلية العامة وصولًا إلى تولّيها رئاسة المجلس القومي للمرأة، حيث قدّمت إسهامات نوعية في دعم قضايا المرأة وتعزيز مكانتها.



وأكدت المستشارة أمل عمار أن المجلس القومي للمرأة يؤمن بأن توثيق النماذج النسائية الرائدة يمثل أحد أهم أدوات بناء الوعي المجتمعي، وإلهام الأجيال الجديدة، وترسيخ الثقة في قدرة المرأة المصرية على القيادة وصناعة التغيير، ولا شك أن تجربة السفيرة مرفت تلاوي، بصفتها رئيسة سابقة للمجلس القومي للمرأة، تُعد نموذجًا وطنيًا رفيعًا لم تقتصر إسهاماته على مجال تمكين المرأة، بل امتدت لتشمل ميادين العمل الدبلوماسي وخدمة القضايا الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب دورها في ترسيخ دعائم العمل المؤسسي ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، بما يجسد شخصية قيادية ذات رؤية متكاملة وخبرة راسخة والتزام وطني أصيل.



واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير للسفيرة مرفت تلاوي على هذا العمل القيّم، ولمنتدى نوت بقيادة الدكتورة عزة كامل على هذا الجهد الثقافي الراقي والتنظيم المتميز، مع خالص تمنياتي بدوام النجاح والتوفيق في دعم قضايا المرأة المصرية وتعزيز حضورها المستحق في مختلف المجالات.



كما تضمن اللقاء عرض فيلم وثائقي عن السفيرة ميرفت التلاوي، استعرض مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجاز، من خلال شهادات حية لكل من السيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والسفيرة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والأستاذة أمينة شفيق، الكاتبة الصحفية البارزة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعه المنيا ، والسفير حسين درار ، والتي عكست جميعها جوانب متعددة من إسهاماتها البارزة في مجالات العمل الدبلوماسي والعام والتنموي.