الصحة: توطين الدواء في مصر يدعم الأمن الدوائي ويقلل الاستيراد

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الدولة تواصل تنفيذ خطة توطين صناعة الدواء، خاصة في مجالات الأورام والهيموفيليا واللقاحات، بهدف توفير علاجات حديثة ومستدامة للمواطنين.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الاستراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير الكوادر الطبية، والتوسع في البحث العلمي والتجارب الإكلينيكية، إلى جانب تعزيز إنتاج الأدوية محليًا بالشراكة مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا.

وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مستفيدين من المشروعات القومية مثل مدينة الدواء ومدينة اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية.