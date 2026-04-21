متحدث الوزراء : مخزون استراتيجي وحزم اجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أشار أمام البرلمان إلى التطورات الإقليمية وآثارها على الاقتصاد المصري، وما قامت به الحكومة من إجراءات منذ اللحظات الأولى للأوضاع العالمية الصعبة.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة وفّرت السلع الأساسية للمواطنين من خلال المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والمواد البترولية والغاز الطبيعي.

وتابع أن رئيس الوزراء أكد قرارات ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء، إضافة إلى الحزم الاجتماعية الهادفة إلى احتواء الأزمة والتخفيف عن المواطنين.