محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة بؤر تجمعات القمامة

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعة أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات والقضاء على بؤر تجمعات القمامة، بأحياء أول وثان طنطا وثان المحلة، إلى جانب مراكز طنطا والمحلة وزفتى والسنطة وكفر الزيات وسمنود وبسيون، وذلك في إطار خطة عاجلة تستهدف استعادة الانضباط وتحسين مستوى النظافة بما يليق بأهالي عروس الدلتا.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت جهود الحملة عن رفع إجمالي 466.8 طن من المخلفات، من خلال التعامل مع 13 بؤرة تجمع للقمامة، حيث تم الانتهاء من إزالة 6 بؤر بالكامل، وجارٍ العمل على استكمال إزالة 7 بؤر أخرى، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة في وقت قياسي.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ أن الحملة تُنفذ بالدفع بالمعدات وفرق العمل لسرعة رفع المخلفات، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة والتعامل الفوري مع أي تراكمات جديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري، مؤكدًا مواصلة العمل دون توقف حتى القضاء الكامل على بؤر القمامة في جميع مدن وقرى المحافظة.