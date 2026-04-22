صراع على ملكية عقار.. الداخلية تكشف خلافات شخصين بالمطرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بإستيلاء أخرين على منزله بمنطقة المطرية بالقاهرة.

بالفحص تبين وجود خلافات سابقة على ملكية عقار كائن بدائرة قسم شرطة المطرية "محل الخلاف" بين طرف أول: (القائم على النشر- مقيم بمحافظة الجيزة)، وطرف ثان: (سائق - مقيم بدائرة القسم)، ووجود قضايا ما زالت متداولة قضائياً بينهما منذ عام2020 وتبين حيازه الطرف الثانى للعقار وقيامه بإيجار المحلات أسفل ذات العقار لآخرين بصورة أدت لإعتراض الأول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





