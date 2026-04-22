من المخلفات إلى الفرص”.. محاضرة بجامعة مطروح تعزز ثقافة الاستدامة

نُظّمت كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح، محاضرة علمية بعنوان “Waste to Worth: From Agricultural Waste to Valuable Resources”، ، بمقر الجامعة بالكيلو 9.



وأكد الدكتور أحمد محجوب شعلان عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بمطروح والمشرف الأكاديمي لنموذج الأغذية والزراعة بجامعة مطروح،أن نموذج الأغذية والزراعة يواصل جهوده في ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، مع التركيز على ترسيخ مفاهيم الاستدامة باعتبارها أحد أهم محاور التنمية الحديثة.



وقدّمت المحاضرة الدكتورة دولت عزت أنس، مديرة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة مطروح، حيث تناولت بشكل تحليلي واقع المخلفات الزراعية على المستويين العالمي والمحلي، مستعرضة بالأرقام حجم هذه المخلفات، مع تسليط الضوء على طبيعتها وأنواعها داخل محافظة مطروح.

وأكدت أن استغلال الكتلة الحيوية يمثل فرصة حقيقية لتحويل التحديات البيئية إلى مشروعات اقتصادية واعدة.



كما تناولت المحاضرة الأبعاد الاجتماعية والتنموية لإعادة التدوير، موضحة دورها في تحسين الصحة العامة، وخلق فرص عمل للشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة القائمة على الموارد البيئية، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية كجزء من الهوية التنموية للمحافظة.



واستعرضت كذلك العلاقة الوثيقة بين الإدارة السليمة للمخلفات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال إعادة توظيف المخلفات النباتية في إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية، بما يسهم في خفض التكاليف على المزارعين.

واختُتمت المحاضرة بعرض نماذج ناجحة وتحديات واقعية، مع طرح حلول مبتكرة تتناسب مع طبيعة البيئة في مطروح.



وأكدت الفعالية في ختامها أن الاستدامة لم تعد خيارًا نظريًا، بل ضرورة عملية تتطلب مشاركة فعالة من طلاب وخريجي كليات الزراعة، باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذا التحول التنموي.