كواليس اختيار محمد الغازي حكماً لمباراة الزمالك وبيراميدز

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الحكم محمد الغازي هو من سيدير مباراة الزمالك وبيراميدز غدا في الدوري المصري.

وقال كريم رمزي في تصريحات على راديو ميجا اف ام: لجنة الحكام استقرت على تعيين الحكم محمد الغازي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز غدا.

واضاف: كانت هناك مفاضلة بين محمد الغازي ومحمود ناجي ومحمود بسيوني وأمين عمر ومحمد معروف لإدارة اللقاء

وتابع: لجنة الحكام رأت أن محمود ناجي أدار لقاء الاول بين الزمالك وبيراميدز لذلك تم استبعاده من الحسابات.

وواصل: محمود بسيوني سيدير لقاء المصري اليوم في الدوري لذلك من الصعب أن يدير مباراة الزمالك وبيراميدز.

وتابع: اما امين عمر ومحمد معروف فكلاهما اعتذر عن ادارة مباراة الزمالك وبيراميدز، لذلك استقرت لجنة الحكام على تعيين محمد الغازي لمباراة الزمالك وبيراميدز غدا.